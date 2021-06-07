/634914/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تتوج-بلقب-دوري-أمم-الكوناكاكاف-في-نسختها-الأولى

توج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بلقب دوري أمم الكوناكاكاف في نسختها الأولى، عقب تغلبه على نظيره المكسيكي، بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما مساء الأحد “فجر الإثنين”على ملعب “امباور فيلد “بمدينة دينفر، بولاية كلورادو.

فيما احرز خوسيه كورونا، التسجيل مبكراً، للمنتخب المكسيكي، في الدقيقة الثانية، لكن جيوفاني رينا، أدرك التعادل للمنتخب الأمريكي، في الدقيقة 27.

وأعاد دييجو لاينز، منتخب المكسيك للمقدمة من جديد، بإحرازه الهدف الثاني، قبل أن يحرز ويستون ماكيني، الهدف الثاني، في الدقيقة 82، لتمدت المباراة، إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 114، سجل كريستيان بوليسيتش، هدف الفوز لمنتخب الولايات المتحدة، مانحًا إياه اللقب الأول لدوري أمم الكونكاكاف.

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وثأر المنتخب الأمريكي بذلك لهزيمته أمام نظيره المكسيكي صفر / 1 في نهائي بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2019 .

وفشلت المكسيك في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو، لكن اللاعب أندريس جواردادو، الذي نزل بديلا في الشوط الثاني، وضعها في متناول الحارس الأمريكي الشاب إيثان هورفاث، لتنفجر فرحة اللاعبين والجماهير.

وأحرز منتخب الهندوراس المركز الثالث في البطولة إثر تغلبه على نظيره الكوستاريكي 5-4 بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان 2-2.

مواعيد مباريات المنتخابات

تقام مباراة قيرجيزستان أمام مونغوليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يدخل منتخب اليابان أمام نظيرة طاجيكستان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

ومن ناحيه اخري يدخل منتخب غوام مباراته أمام منتخب سوريا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا.

تقام مباراة بنجلادش أمام نظيرة الهند، والتي من المقلرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

يدخل مباراة منتخب العراق أمام منتخب نظيرة كمبوديا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

يدخل منتخب الصين أمام نظيرة الفلبين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.