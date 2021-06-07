التنمية المحلية: نسعى لتعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية إلى التزام الوزارة فى جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالاعتبارات البيئية والتى تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته وزارة التنمية المحلية بمناسبة احتفال مصر بيوم البيئة العالمى لعام 2021 والذى يركز على استعادة النظام البيئى تحت شعار "إعادة التصور.. إعادة الإنشاء ..الاستعادة".

وأضاف شعراوى، أن مصر تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئى وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الإقتصاد الأخضر يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو والذى يقوم أساساً على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم عدد من القطاعات من بينها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضى، وإدارة المخلفات.

وأشار محمود شعراوى، إلى الجهود المشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذى يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام، مشيراً إلى أن هذا القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، وإنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدى لإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.

وأكد الوزير أن دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدنى على حد سواء لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات فى إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطاع المُخلفات، تُعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للإستثمار فى هذا المجال، مع ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية لكافة الجهات المعنية بهذا القطاع لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، وهذا ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأكد شعراوى، أن تلك المنظومة تعتمد فى الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحى الآمن لها من خلال الإستثمار فى البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة وتشجيع الإستثمارات والإبتكارات بما يضمن إستدامة المنظومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزراة تعمل مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال تبنى نمط المدن الخضراء على عدة محاور من بينها مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) متمثلة فى عدة محاور رئيسة تم إعتمادها من مجلس الوزراء منها منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم فى انبعاثات المنشأت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم لتتوافق مع الاشتراطات البيئية، حيث تم توفيق أوضاع 3 آلاف مكمر فحم.

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لمواجهة تلوث الهواء فى المحافظات من خلال تطوير منظومة النقل العام فى القاهرة الكبرى والاسكندرية و تحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية بدلا من السولار حيث تم صرف مبلغ 6 مليار جنيه وفرت 60 ألف فرصة عمل على شراء حوالى 2.000 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام و7 أتوبيسات كهربائى و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2.000 أتوبيس.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تشجع من خلال مشروعاتها المواطنين على العمل على إعادة التوازن البيئى خلال المشاركة المجتمعية التى تقوم بها الادارات المعنية بالمحافظات، ورفع الوعى المجتمعى بالآثار البيئية السلبية عن طريق منظومة الشكاوى والمتابعات المستمرة مع المواطنين.

وأشار محمود شعراوى إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة من بينها مبادرة "هنجملها" و "معاً لنرتقى" والتى تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين والتوعية والتثقيف لكل ما يخص بحماية البيئة والنظافة وتغيير ثقافة وسلوك المواطن وتدريب المواطنين على كيفية زراعة الأسطح لتحقيق تكافل اجتماعى ذاتى مصدره قيمة بيع المخلفات.