وزير العدل يقرر نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار رقم 4019 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وقانون السلطة القضائية وبناء على ماعرضه وزير العدل، تقرر إعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة المراغة الجزئية ومحكمة المراغة لشئون الأسرة إلى العقار الكائن بمدينة المراغة شارع أسيوط سوهاج بجوار البنك الأهلى عمارة كمال درويش، بدلا من المقر الحالى، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذه.

كما تقرر العمل بهذا القرار اعتبارا من السبت 12يونيو 2021.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة الفشن، إلى المقر الكائن بشارع الجيش مركز الفشن، بدلا من المقر الحالى.