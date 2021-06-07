ضبط المتهمين بقتل تاجر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، من كشف تفاصيل واقعة مقتل تاجر بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص (تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية.. بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجنى عليه و(صاحب إحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ووجود خلافات مالية بينه وبين المتوفى لقيامه بإستلام مبلغ مالى من المجنى عليه بدعوى توظيفها مقابل ربح شهرى وعدم التزامه بسداد الأرباح، فطالبه المجنى عليه برد المبلغ المالى وهدده بتحريك دعاوى قضائية ضده، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه وفى سبيل ذلك استعان بصديقه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") لتنفيذ مخططه واتفق معه على مساعدته في التخلص من المجنى عليه نظير تحصله على مبلغ مالى وقام بتسليمه مبلغ مالى لشراء سلاح نارى "طبنجة".. وقاما باستدراج المجنى وتنفيذ مخططهما بالعقار محل سكن أحدهما وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها باستخدام سيارة المتهم الأول.. واستوليا على سيارة المجنى عليه وحافظة نقوده وهاتفيه المحمولين.

أمكن ضبط المتهم الثانى والذى أقر بأقوال المتهم الأول، وأضاف بقيامه بتفكيك السلاح النارى إلى أجزاء وإخفائها عقب ارتكابه الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (السيارة المستولى عليها "ملك المجنى عليه"- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - السلاح النارى "مفكك إلى أجزاء بأماكن التخلص منها") وأضافا بتخلصهما من هاتفى المجنى عليه وحافظة نقوده بإلقائهم بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.