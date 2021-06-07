/634916/تسليم-استمارات-التقدم-لامتحانات-الثانوية-العامة-الخميس-آخر-فرصة-لطلاب-المنازل

تنتهي يوم الخميس القادم الموافق 10 يونيو من الاسبوع الجاري المهلة التي حددتها الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة، بخصوص تسليم استمارات الثانوية العامة للطلاب المنازل المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021 ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لطلاب النظامين والبالغ عددهم 574 ألف طالب وطالبة من تسليم استمارات التقدم للامتحانات أمس.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت مصادر" لتحيا مصر" عن محاولة بعض الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021 التحايل في تأخير تسجيل استماراتهم الإلكترونية حتى يتم تحويلهم على نظام المنازل وبالتالى يكون امامهم فرصة لأداء الامتحانات بشكل ورقى والهروب من الاختبارات الإلكترونية المقررة علي الطلاب النظاميين الذين تسلموا أجهزة التابلت ، وتدربوا علي الامتحانات الإلكترونية خلال العاميين الماضيين.

طلاب المنازل

وكانت وزارة التربية و التعليم ن قد حددت أمس السبت كأخر فرصة لتسجيل الطلاب النظاميين الاستمارات، بينما حددت أخر فرصة لطلاب المنازل ومقسمي المواد الدراسية من العام الماضي والمستشفيات و السجون، والبالغ عددهم 100 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية، ويؤدون الامتحانات ورقيا فقط ، الخميس.

الجدير بالذكر أن كنترولات الثانوية العامةالرئيسية في القاهرة و الاسكندرية و أسيوط و المنصور ولجان النظام و الراقبة التابعة لها بدأت صباح اليوم، أعادة ترتيب خطتها الزمنية لامتحانات الثانوية العامة 2021 ، بعد اعلان وزير التربيةو التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، التي ستبدأ امتحانات الشعبة العلمية بها 10 يوليو وتنتهي 2 اغسطس، والشعبة الادبية 11 يوليو وتنتهي 29 يوليو ، علي أن يتم نتائج التصحيح بعد أسبوعين من نهاية الامتحانات.