/634917/بدء-طباعة-أوراق-البابل-شيت-لطلاب-الثانوية-العامة-٢٠٢١

بدأت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني،في طباعة أوراق " البابل شيت" لطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

تطبع أوراق الامتحانات لطلاب النظامين والمنازل، و البالغ عددهم ٦٧٤ ألف طالب وطالبة تقريبا، في مطابع أحد الجهات الامنية وسط اجراءات أمنية مشددة لمنع التسريب.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

تقوم الوزارة بطباعة أرقام سرية في كل ورقة ، تسمح لغرفة العمليات المركزية من تحديد الطلاب الغشاشين، و وأماكن لجانهم و أرقام جلوسهم.

وكان وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي ، قد أكد أن امتحانات الثانوية العامة هذا العامةً سوف تكون الإلكترونية، و سوف تكون أكثر تأمينا من الامتحانات الورقية ومن الصعب تسريبها.

وحذر وزير التربية والتعليم، " شاومينج " ومن يحاول الغش إلكترونيا، من أنه تم وضع ضوابط كثيرة لمنع تسريب اسئلة الامتحانات والغش الإلكتروني".

وأضاف أنه تم تفعيل قانون الغش الإلكتروني وهناك عقوبات تصل للحبس والغرامة لمن يحاول الغش إلكترونيا ، مشيرا أنه تقرر تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لمراقبة سير الامتحانات والتصدي لأي محاولة غش.

جاء ذلك عقب اعلان الوزارة جداول الامتحانات للطلاب بشعبها، حيث دعا شوقي طلاب الثانوية بالإجابة على "البابل شيت " ثم رصدها على "التابلت حتى لا يتعرض الطلاب لمخاطرة في حالة حدوث اى عطل خارج عن ارادتنا.

وشدد شوقي، أن استكمال الاجابات على "البابل شيت" ضروري ومن واجب الطالب المراجعة الدقيقة لاجاباته، مشيرا الى ان "البابل شيت" هو المرجع الاول والاجابات على التابلت تعطي الطالب مرجعية في حالة وجود مشكلة في قراءة اجابات "البابل شيت" نتيجة المسح والكشط وتغيير الاجابة.

الجدير بالذكر ، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تنطلق يوم ١٠ يوليو لطلاب الادبي و ١١ يوليو لطلاب الشعبة العامية وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب و المراقبين من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا.