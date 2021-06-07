/634906/طارق-الخولي-لتحيا-مصر-وسام-القائد-يؤكد--أن-الرئيس-السيسي-كان-السند-الأول-لكل-الدول-العربية

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بحصول الرئيس السيسي على “وسام القائد” من البرلمان العربي، مشيرا إلى أن هذا التكريم جاء بسبب، مواقفه الداعمه تجاه الدول العربية على مدار السنوات الماضية، حيث كان السند الاول لها.

سياسات مصر فى دعم الأشقاء

وأشار النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى دور مصر الهام فى دعم الاشقاء فى الدول العربية، فضلا عن حرب مصر على الإرهاب، و الذي جعلها جزء من الأمن القومي العربي، مؤكدا أن التكريم جاء نتيجة ما اتخذته الدولة المصرية من سياسات واجراءات صبت فى حماية المصالح العربية ودفعت إلى مزيد من الاستقرار لدول المنطقة.

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وتجدر الاشارة إلى أن اللجان النوعية بمجلس النواب، تستأنف اجتماعاتها، اليوم حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/2022.

كما تناقش لجنة الشئون الإقتصادية طلبي الإحاطة المقدمين من كل من:

تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن اللائحة الصادرة من مصلحة الجمارك ممثلة في غرفة الملاحة حول المنشور المرسل إلى الموانئ المصرية بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة قدرها 14% على أسعار النولون البحري للمراكب الصب والحاويات.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة ،بشأن الصكوك السيادية ،على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.