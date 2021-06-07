/634915/تعرف-على-حكام-مباراة-تونس-والجزائر-الودية-القادمة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين محمد معروف لإدارة مباراة منتخب تونس أمام نظيرة الجزائر اللقاء الودي، والذي من المقرر إقامتها في الساعة التاسعة والنصف، يوم الجمعة المقبل، ضمن تصفيات الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويعاون محمد معروف في إدارة مباراة تونس والجزائر كلا من المصريين يوسف البساطي وسمير جمال علي ان يغادر الثلاثي المصري القاهرة يوم الأربعاء.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:

أمين عمر حكم ساحة، أحمد حسام حكم مساعد،يوسف البساطي حكم مساعد، محمد عادل حكم رابع، وعلي تقنية الفار محمود عاشور.

عبدالناصر زيدان : لجنة الزمالك فاشلة.. و«فرطت» في فرجاني ساسي

فرجاني ساسي

وكان المنتخب التونسي قد أرسل للزمالك بشكل مبدئي لضم الثلاثي فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي إلى معسكر المنتخب التونسي، قبل أن يعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية التي شهدت ضم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري. وشهد المعسكر الأخير للمنتخب التونسي، تألق سيف الدين الجزيري، وأحرز هدفين رفقة نسور قرطاج في مرمى منتخب ليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

الجزائر

منتخب الجزائر نجح في الفوز ضيفه المنتخب الموريتاني، برباعية مقابل هدف، ودي في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2022 التي ستقام في قطر، حيث واصل المنتخب الجزائري نتائجه الرائعة، عقب تتويجه بلقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة عام 2019، وتقدم سفيان فيغولي لصالح منتحب الجزائر ضد موريتانيا في الشوط الأول، بهدف دون رد، في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، خطف منتخب موريتانيا التعادل بهدف لسيدي يعقوب في الدقيقة 57، بتسديدة رائعة بعيدة المدى مستغلاً خطأ الحارس ألكسندر أوكيدجا. وواصل فيغولي التألق ليستغل تمريرة سحرية من زميله إسلام سليماني بالكعب، ويسجل هدف التقدم الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 59.

الجدير بالذكر أن فاز منتخب تونس علي نظيرة الكنغولي بنتيجة 1/0.