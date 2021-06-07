/634918/ضحك-عليه-بالأيس-كريم-عرض-طفل-المعصرة-على-الطب-الشرعي-بعد-تعرضه-للاعتداء-الجنسي

في واقعة الاعتداء طفل المعصرة بالقاهرة، قررت جهات التحقيق عرض الطفل، صاحب الـ6 سنوات ، تعرض للاعتداء الجنسي على يد عاطل، 21 سنة، داخل عقار مهجور بالمعصرة، على الطب الشرعي للكشف عليه لبيان مدى تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، لحين ورود تقرير الطب الشرعي، كما كلفت النيابة أيضًا رجال المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وغموضها، وهل توجد كيدية في البلاغ من عدمه.

طفل المعصرة

وأوضحت التحقيقات، أن رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة ، تلقى بلاغا من سيدة، والدة الطفل الضحية تتهم عاطل يدعى "م م"، 21 سنة، بأنه اعتدى جنسيا على طفلها، صاحب الـ 6 سنوات.

وأضافت والدة الطفل الضحية:" بأن المتهم تقابل مع طفلها وعرض عليه أن يشتري له آيس كريم، وبالفعل لم يتردد الطفل وذهب معه ووجد نفسه داخل عقار مهجور بدائرة القسم، ثم قام المتهم بالتعدي عليه جنسيا”.

وتابعت والدة الضحية، أن ابنها عاد إلى المنزل وهو في حالة إعياء شديدة، وبسؤاله أجاب بأن المتهم افتعل معه أشياء"وحشة يا ماما"، ولم يكمل الطفل، و بعد تقنين الإجراءات اللازم ، تم ضبط المتهم وبمواجهته بأقوال والدة المجني عليه أنكرها.

وتم حبس المتهم 4 أيام لحين ورود تقرير الطب الشرعي، كما قررت النيابة العامة عرض الطفل الضحية على الطب الشرعي للكشف عليه لبيان مدى تعرضه للاعتداء الجنسي من عدمه.