«حفل وداع».. موعد رحيل راموس من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأثنين، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدري الأسباني، يستعد لتنظيم حفل وداع لسيرجيو راموس قائد الملكي، حيث اتخذ قرر بشأن رحيل اللاعب، وعدم تجديد عقودة.

فيما وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الشهر الجاري، ولم يصل لاتفاق بشأن التجديد مع الملكي حتى الان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ABC الإسبانية:” فإن رئيس الملكي يرغب في التحدث مع راموس من أجل تنظيم حفل وداع يليق بسيرجيو راموس خلال شهر يونيو الجاري".

وأضافت الصحيفة: "فكرة ريال مدريد هي أن يلتقط راموس صورا مع الألقاب الـ22 التي حققها في تاريخه مع الميرنجي، مزينة بجملة نراك لاحقا.

وتابعت ABC الإسبانية: "راموس كان يستهدف التجديد لمدة موسمين، لكن فلورنتينو بيريز يحافظ على سياسة التجديد للاعبين الذين يتجاوزون 30 عاما بحيث يتم التجديد لهم موسما بعد موسم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس يخطط لعقد مؤتمر صحفي أو سينشر بيانا كما فعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عندما يصبح وداعه رسميا، القضية أصبحت مغلقة بالنسبة للنادي، لا يوجد تراجع، وتم التعاقد مع دافيد ألابا من بايرن ميونخ لتغطية رحيله".

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وأضافت أن راموس اختار يوم 30 يونيو، للتحدث عن تفاصيل مفاوضات التجديد لريال مدريد، سواء ظل أو رحل عن الميرنجي.

وكانت شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن هناك منافسة شرسة بين كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لضم راموس، في الميركاتو الحالي.

في وقتاً سابق أبدي سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إعجابه الشديد بتجديد عقد البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان حتي يونيو 2025، حيث نشر الأخير صوراً له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وكتب عليها "القصة مستمرة"، ليرد راموس بتصفيق في إشارة لإقترابه للإنضمام لصفوف الفريق، ومن ناحيه اخري تابع راموس عدد كبير من لاعبين الفريق الفرنسي عبر حسابة الشخصي مما تشير جميع التقارير عن إقتراب الاسباني إلي إنضمامه لباريس.

اخر مواجهات ريال مدريد

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق فياريال والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الملكي.

كان ريال مدريد ضعيفاً في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.