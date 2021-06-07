/634921/موعد-مباراة-منتخب-مصر-وجنوب-إفريقيا-والقنوات-الناقلة

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، موعد مباراة جنوب إفريقيا الودية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، علي استاد السويس فى إطار استعداد المنتخبين لأولمبياد طوكيو فى يوليو المقبل ، على أن تبث المباراة قناة أون تايم سبورت.

فيما قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مباراتي المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام جنوب أفريقيا لمتابعة لاعبى المنتخب الأول المنضمين للأولمبى، بجانب البحث عن عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الأول فى الفترة المقبلة.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

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خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل البطولة لمدة عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي بخصوص كأس الأمم الأوروبية، لتقام بذلك في يناير 2022 وتستمر الكاميرون في احتضانها.