أحمد مهني: مصر ستجني ثمار مشروع الربط الكهربائي مع السعودية اقتصاديًا قريبًا 

/634922/أحمد-مهني-مصر-ستجني-ثمار-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-السعودية-اقتصاديا-قريبا

أكد النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ستجني الكثير من الثمار الإقتصادية خلال الفترة المقبلة، بسبب مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المشروع يهدف أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي، الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشترك للكهرباء.

مشروع الربط الكهربائي

وأشار أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إلى أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي يساعد على التقليل من القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.

الاستثمارات الرأسمالية

وأوضح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، إلى أنه فور تشغيل المرحلة الأولى لتبادل الطاقة مع المملكة العربية السعودية خلال مطلع عام 2023 المقبل بقدرة 1500 ميجا وات، سيكون هناك عائدا اقتصاديا متمثلا في أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة على مستوى العالم، ومن ثم تقوم السعودية بالربط مع دول الخليج، وهذا يدعم وجود فائض كبير من الكهرباء.

ولفت النائب أحمد مهني، إلى أن هذا المشروع سيحقق فائضا للطاقة الكهربائية، ومن ثم يتم تصدير هذا الفائض والحصول على النقد الأجنبي، بجانب توفير فرص العمل للفنيين والمهندسين والعمال.

اقرأ ايضا: إسكان النواب تناقش أزمة تحصيل شركة المياه مبالغ بمدينة نصر بدون حق.. اليوم

كما تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/2022.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ،على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.