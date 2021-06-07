/634924/سبب-انتحار-مسئول-اللجنة-الأولمبية-قبل-أولمبياد-طوكيو-القادمة

ذكرت تقارير يابانية مهتمة بالشأن الرياضي العالمي إنتحار ياسوشي موريا مسئول كبير باللجنة الأولمبية اليابانية قبل أيام من إنطلاق أولمبياد طوكيو والمقرر عقده في يونيو القادم بمشاركة المنتخب المصري الأولمبي.

وأعلنت شبكة تلفزيون نيبون الياباني نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طوكيو أن السبب وراء انتحار مسئول اللجنة الأولمبية هو انتحار من الدرجة الأولى والتي تختص بالمشاكل النفسية للشخص بعد ألقى نفسه أمام قطار مترو الأنفاق، صباح اليوم الاثنين.

انتحار مسئول داخل اللجنة الأولمبية

وكشفت مصادر الشرطة اليابانية أن وفاة المسؤول باللجنة الأولمبية اليابانية تأكد أنه انتحار وسيتم إجراء تحقيق شامل بشأن الواقعة خلال الساعات المقبلة لمعرفة الأسباب الخفية وراء الحادث حال حدوثها، وذلك قبل افتتاح منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو بالعاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

انتحار مسئول باللجنة الأولمبية اليابانية

الجدير بالذكر أن ياسوشي موريا يبلغ من العمر 52 عاما، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية اليابانية ستصدر أيضا بيانا يوضح أسباب وفاة المسؤول الكبير باللجنة الأولمبية اليابانية.

قائمة المنتخب الأولمبي

واعلن شوقي غريب عن القائمة التي ستنضم لمعسكر يونيو الحالي إستعدادا لمباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو القادمة ، والتي جاءت كالتالي :

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.