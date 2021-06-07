/634927/لعدم-إجادته-السباحة-انتشال-جثة-شاب-غرق-بنهر-النيل-بمنشأة-القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بقرية الأخصاص لعدم إجادته السباحة بدائرة مركز منشأة القناطر.

تفاصيل واقعة غرق شاب بنهر النيل

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، المقدم إكرامي البطران ، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص، و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة وقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية، وبعمل التحريات، أتضح غرق شاب لعدم إجادته السباحة، ونجحت القوات في انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي وقت سابق شهدت محافظة الدقهلية واقعة أليمة، حيث لقى أربعة أشخاص مصرعهم غرقا داخل بحر مصيف جمصة بالمحافظة، أثناء الاستحمام داخل المياه.

بحر جمصة.. غرق أربعة أشخاص ببحر جمصة

وتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبد الباعث، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بغرق أربعة أشخاص داخل مياه بحر جمصة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ للبحث عنهم، وتم انتشال ثلاثة جثامين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزى، وتم العثور على الجثة الرابعة بعد فترة من البحث، بعد أن جرفه التيار باتجاه محافظة دمياط.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم.