/634928/أحمد-مهنى-الدولة-المصرية-ستجني-ثمار-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-السعودية

أكد النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ستجني الكثير من الثمار الإقتصادي خلال الفترة المقبلة، بسبب مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن المشروع يهدف أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشترك للكهرباء.

مشروع الربط الكهربائي

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي يساعد على التقليل من القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وبالتالي تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه فور تشغيل المرحلة الأولى لتبادل الطاقة مع المملكة العربية السعودية خلال مطلع عام 2023 المقبل بقدرة 1500 ميجا وات، سيكون هناك عائدا اقتصاديا متمثلا في أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة على مستوى العالم، ومن ثم تقوم السعودية بالربط مع دول الخليج، وهذا يدعم وجود فائض كبير من الكهرباء.

وأضاف البرلماني، أن هذا المشروع سيحقق فائضا للطاقة الكهربائية ومن ثم يتم تصدير هذا الفائض والحصول على النقد الأجنبي، بجانب توفير فرص العمل للفنيين والمهندسين والعمال.