القوى العاملة: تعيين 547 شابا بالقطاع الخاص فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 547 شاباً، منهم 24 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1.470 شابا ، فضلاً عن توفير 293 فرصة عمل.





وقال الوزير إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة لـ 338 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بقيمة 554 ألفاً 500 جنيه لـ 1.109 عمال، بواقع 500 جنيه لكل عامل.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مايو الماضى قامت المديرية بإصدار 5 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 39 محضراً، وعمل 2 ندوة توعية للعاملين.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، ما أسفر عن تحرير 18 محضر سلامة وصحة مهنية، وعم ندوتين توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 66 منشأة يعمل بها 9.526 عامل، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، وتم تسوية 16 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانونى تجاه 17 شكوى، وتبقى 31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.