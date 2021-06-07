صور.. خالد عبد الغفار يتابع سير الامتحانات بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، لجان الامتحانات بعدد من كليات جامعة عين شمس، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.





وخلال الجولة، اطمأن عبدالغفار على حسن سير الامتحانات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكليات للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد مدرجات وقاعات الامتحانات بكليتى الحقوق والآداب بالحرم الرئيسى للجامعة، وأجرى حوارًا أبويًا مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات. وأشاد الوزير بالتزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وكذلك التزام الكليات بتعقيم المدرجات وقاعات التدريس وتوفير بيئة ملائمة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى. وأكد عبدالغفار على ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان حسن سير الامتحانات، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وكذلك الاستفادة من إمكانات الكليات فى تنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

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