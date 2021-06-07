الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة فى المنافذ التموينية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتى ثابتة ومستقرة، إذ يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية 65 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيها، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كل أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار.

وفى سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بأسعار مثيلتها بالأسواق الأخرى، كما يتم تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع المدعمة لضمان انتظام صرفها لما يقرب من 64 مليون مستفيد من منظومة الدعم فى مواعيدها المحددة شهريا.

وناشدت "التموين" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.