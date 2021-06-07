سعفان يتابع الدورات التدريبية بمركز تدريب الخانكة.. وتخريج 18 بالقليوبية

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقامت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى بالقليوبية ، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بتسليم شهادات لـ 18 متدرب متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بمركز التدريب المهني بالخانكة ، علي مهن التفصيل والخياطة، وفي مجال المحمول .

وقال مدير المديرية أن ذلك تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة ، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته توفيراً لعمالة فنية مدربة تشبع احتياجات سوق العمل .

وعلي جانب آخر قامت مدير المديرية يرافقها وكيل المديرية بالعديد من الجوالات التفقدية بدأت بمركز التدريب المهني بالخانكة وقوفاً على ما وصل إليه المركز من انجاز للبرامج التدريبية بحضور مدير مركز التدريب المهني بالخانكة ، وممثل عن إدارة التدريب المهني بالمديرية .

وعلى صعيد آخر قامت مدير المديرية عمل جولة ميدانية لمصنع وجدي مؤمن للملابس بمصاحبة 30 خريجة من مركز التدريب المهني بالخانكة في مجال التفصيل والحياكة ، للوقوف على شرح تفصيلي لمراحل إنتاج المصنع قام بتقديمه مدير المصنع .

وعرضت ايمان السيد ، ومحمد عليان خطة وزارة القوى العاملة لتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة داخل أماكن العمل كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين .

وفي ختام التفقد تم عرض فرص العمل المتاحة داخل المصنع تجسيداً وتحقيقاً لخطة وزارة القوى العاملة في إطار التدريب من أجل التشغيل ، وقدم المصنع خالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان للمجهودات التي تقدمها الوزارة ، ومن جانبها قدمت مديرية القوى العاملة بالقليوبية خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمصنع .