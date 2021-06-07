/634929/اتحاد-أمهات-مصر-يرصد-مستوي-إمتحانات-الشهادة-الإعدادية-في-المحافظات

رصد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، إمتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر، في تصريحات صحفية، إن إمتحان مادة العلوم لطلاب محافظة أسوان جاء صعبا وتضمن أسئلة كثيرة فوق مستوي الطالب المتوسط، بحسب أولياء أمور الطلاب، بينما شهد امتحان مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب محافظة القليوبية تباين في الآراء بين السهل والصعب.

مؤسس أمهات مصر: امتحان مادة الجبر سهل

وأضافت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر:” إمتحان مادة الجبر لطلاب محافظة الإسكندرية جاء سهلا، وكذلك سهولة إمتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الجيزة، بينما تباينت الآراء حول مستوي إمتحان مادة العلوم لطلاب محافظة القاهرة، فيما شهد إمتحان الجبر لطلاب محافظة الشرقية سهولة في أغلب الأسئلة”.

أمهات مصر تشير إلى صعوبة امتحان الهندسة

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر، عبير أحمد:” أولياء الأمور أكدوا نقلًا عن الأبناء علي صعوبة إمتحان مادة الهندسة لطلاب محافظة الدقهلية، مشيرين إلى أن الإمتحان جاء في مستوي الطالب المتميز ويحتاج لوقت أطول، وكذلك صعوبة إمتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة المنوفية، بالإضافة إلي صعوبة هندسة الغربية.

وكانت مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، قد أكدت أن إمتحان مادة الجبر لغات لطلاب محافظة القاهرة وامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة الجيزة، وامتحان الجبر لطلاب محافظة القليوبية، وامتحان الإنجليزية لطلاب محافظة الإسكندرية، جاء سهله وفي مستوي الطالب المتوسط، لافته إلي أن إمتحانات اليوم عوضت الطلاب عن الإمتحانات الصعبة السابقة.