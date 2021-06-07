/634925/رشا-إسحق-لتحيا-مصر-الاستعانة-بالمرأة-فى-القضاء-يعكس تقدير-المجتمع-لها

توجهت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ، بخالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مرور 7 سنوات على توليه الحكم، مشيدة بما قدمه للدولة المصرية من انجازات ومشروعات قومية ضخمة، مثمنة النقلة الحضارية التي حدثت فى كل المجالات السياسية والاقتصادية للدولة ليعلن بذلك إطلاق جمهورية جديدة.

مكانة المرأة

واشادت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية فى عهد الرئيس السيسي، خاصةبعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،مؤكدة أنها تتوافق مع اهداف التنمية المستدامة،التي اعتمدها الرئيس السيسي عام 2017 ، واقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جيمع البرامج والانشطة الخاصة بتمكين المرأة، فضلا عن اعلان عام 2017 هو عام المرأة المصرية ، والذي يعكس تقدير واحترام القيادة السياسية لدور المرأة المصرية فى الاسرة والعمل والمجتمع.

الحياة السياسية

وثمنت النائبة رشا إسحق ، عضو مجلس الشيوخ، حصول المرأة المصرية على نسبة 25 % فى مجلس النواب و نسبة 10% فى مجلس الشيوخ، إضافة إلى تقلدها للوظائف الهامة فى مختلف مؤسسات الدولة لأول مرة،كتعينها مستشارة للأمن القومي ومحافظ ونائب محافظ، مشيرة إلى أن هذه الجهود كللت بتوجيهات الرئيس السيسي بالاستعانة بالمرأة فى المجلس الأعلي للقضاء والنيابة العامة، لافتة إلى أن دستور 2014 تضمن أكثر من 20 مادة، تحفظ حقوق المرأة،وتقر المساواة بين الجنسين،إضافة إلى سن حزمة من التشريعات التي ترسخ مبدأ المساواة ونبذ العنف ضد المرأة،ومواجهة التحديات التي تواجه المرأة ممثلة في محاولات التهميش والاقصاء،مشددة على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حول مكانة المرأة.