/634935/السوبر-الإسباني-مستمر-في-السعودية-حتى2029

جدد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اتفاقية إقامة السوبر الاسباني فى السعودية حتى عام 2029. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني جدد الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة السوبر الإسباني حتى عام 2029.

وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية ان هي الحللكرة القدم الإسبانية ، وذلك من الناحية الأقتصادية بسبب ظروق تفشي فيروب كورونا مؤكداً أن السعودية حافظت على عقودها مع الاتحاد الإسباني من أجل استضافة بطولة السوبر من خلال بدفع 30 مليون يورو سنوياً.

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وتابعت:” إن لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني، توصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي لمدة ثلاث سنوات وكذلك زيادته إلى أربع نسخ جديدة، وبناءً عليه ستقام بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة السعودية حتى عام 2029 على الأقل.

وأوضحت أنه إذا تم الوفاء بهذا العقد حتى التاريخ المتفق عليه، فسوف يحصل الاتحاد الإسباني على مبلغ يتراوح ما بين 240 إلى 320 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن تقام البطولة بنظام جديد بتواجد 4أندية في الدور النصف النهائي ثم تأهل فريقين للمباراة النهائية.

ومن ناحيه اخري قد أعلن “يويفا” إقامة نهائي السوبر الأوروبي بين فريق تشيلسي و فياريال، والتي من المقرر إقامتها يوم 11 أغسطس، على ملعب "وندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.

وتوج تشيلسي عودته القوية في الموسم الحالي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وأحرز لقبا غالي ومستحق ليكون الثاني له في المسابقة بعدما توج في 2012 بلقبه الوحيد السابق في دوري الأبطال.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف نظيف في الشوط الأول سجله الألماني الدولي كاي هافيرتز في الدقيقة 42 ليكون هدفه الوحيد في 12 مباراة خاضها بالبطولة هذا الموسم لكنه أغلى أهداف الفريق في البطولة.

ولم يستطيع مانشستر سيتي فرصة ذهبية بالتتوج موسمه الناجح بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه علما بأنه أكثر الألقاب التي يتطلع إليها الفريق.

جوارديولا

كما أهدر جوارديولا فرصة جديدة للفوز بأول لقب له في دوري الأبطال منذ أن فاز بلقب البطولة مع برشلونة الإسباني للمرة الثانية في 2011.

وأصبح الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أول مدرب يخوض نهائي دوري الأبطال في موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين.

باريس سان جيرمان

وكان توخيل قاد فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي الموسم الماضي ولكنه سقط في النهائي أمام بايرن ميونخ، فيما حقق توخيل اللقب اليوم عن جدارة بعدما فرض فريقه كلمته على مانشستر سيتي في الشوط الأول وتصدى لمحاولات مانشستر سيتي للرد في الشوط الثاني.