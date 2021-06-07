/634936/مصدر-بالأهلي-يكشف-موقف-النادي-من-رغبة-السولية-في-الرحيل

شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء والأخبار حول رحيل بعض لاعبي الأهلي والزمالك خلال موسم الإنتقالات القادمة ، ويعد عمرو السولية متوسط ميدان القلعة الحمراء أخر أبطال مسلسل الإنتقالات خاصة بعد تصريحات وكيله.

وعلم دوت الخليج أن عمرو السولية لا يريد الخروج من النادي الأهلي ويريد البقاء داخل صفوفه حتى الإعتزال داخل القلعة الحمراء الإ في حالة وجود عرض إحتراف قوي من شأنه أن يضيف للاعب في مسيرته الكروية ، ومن ثم العودة لجدران المارد الأحمر.

وعلق مصدر داخل القلعة الحمراء لـ دوت الخليج : " تامر النحاس وكيل لاعبين محترف وذكي ، يريد زيادة عقد اللاعب خلال التعاقد القادم وأعتقد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لن يبخل على السولية بأي أموال لأنه من الركائز الأساسية للنادي".

وكيل السولية يثير الجدل

وأضاف : " عمرو السولية بحانب اللاعبين الكبار يعتبروا العمود الفقري للفريق ، والتعامل معهم يكون بشكل يليق بتاريخهم الكبير ، لكن أخشى أن تتسبب تصريحات وكيله في غضب بعض المسئولين أو الجماهير من اللاعب خاصة أننى على علاقة شخصية به وأعلم كيف يعشق المارد الأحمر".

وقال تامر النحاس وكيل عمرو السولية خلال تصريحات تلفزيوينة : " المارد الأحمر جدد مع عمرو السولية العام الماضي لكن لمدة قليلة بسبب عدم توصلنا لإتفاق طويل الأمد حول الأمور المالية خاصة مع إقتراب اللاعب من سن الإعتزال".

هل يرحل عمرو السولية عن الأهلي

وواصل النحاس: " مع بداية دخول أي لاعب لسن الـ30 أو أكثر يصبح تفكيره الكامل في العقد المبرم وكيفية تأمين مستقبله، الجانبين لديهما رغبة في تجديد التعاقد ، لكن القرارمؤجل في الوقت الحالي بسببضيق عامل الوقت و البطولات".

وأضاف: " إذا حدث التجديد بين الطرفين نتمنى خروج اللاعب للإعارة، وأتمنى أن يحدث توافق على هذا الطلب من جانب إدارة المارد الأهلي، وهناك محاولات جديدة لخوض وسط الأهلي تجربة إحتراف جديدة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة حسم الأمور التي تخص عمرو السولية داخل القلعة الحمراء سواء بتمديد التعاقد بين الطرفين أو إكتفاء النادي الأهلي بتلك المسرة والموافقة على خروج اللاعب.