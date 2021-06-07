/634937/النواب-يوافق-على-اتفاقية-الحوكمة-الشاملة-بين-مصر-والولايات-الأمريكية صور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

اهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف الي تعزيز الشمولية والشفافية، في نظم الحوكمة المصرية ، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية ، وحوكمة المحاكم الاقتصادية ، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع ، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها ، والتطوير المؤسسي.

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

كما تستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء باليات المساءلة و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين ، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر ، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

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هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.