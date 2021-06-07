محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بصورة على الشاطيء مع شقيقه

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نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر صورة تجمع بينه وبين شقيقة ناصر صلاح عبر حسابة الشخصي “إنيستجرام”: فيما بينما فرصة الحصول على فترة راحة لقضاء بعض الوقت”.

انضم النجم الدولي محمد صلاح لاعب جناح فريق ليفربول، إلى التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي عن موسم 2020/2021، وذلك بسب ما أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، ويأتي ذلك بعد تألق محمد صلاح في بطولة البريميرليج.

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وجاء محمد صلاح في وصافة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدف، حيث جاء في المركز الأول هاري كين مهاجم فريق توتنهام، عن طريقه إحرازه 23 هدف.

وضمت قائمة التشكيلة الأساسية للدوري الإنجليزي، والتي أعلنت عنها رابطة المحترفين الإنجليزية، كل من: جاء في حراسة المرمى إديرسون مواريش، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، وفي خط الدفاع، ثلاثي مانشستر سيتي جواو كانسيلو وروببن دياز وجون ستونز.

كذلك مدافع فريق مانشستر يونايتد لوك شاو، بينما جاء خط الوسط كل من إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وضم حط الهجوم كل من محمد صلاح لاعب ليفربول، وسون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير و هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

سيطر لاعبي فريق مانشستر سيتي على التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، حيث تواجد كل من: إديرسون مواريش حارس مرمى الفريق، روبين دياز مدافع الفريق، والمدافع جون ستونز ، وإلكاي جوندوجان لاعب خط الواسط وكيفن دي بروين لاعب خط الوسط.

حصد فريق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، حيث توج الفريق بالبطولة تحت قيادة بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، كما تأهل فريق مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق تشيلسي، واستطاع فريق البلوز تحت قيادة توخيل المدر الفني للفريق، بالتتويج بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي بنتيجة 1/0.