النيابة العامة تُجرى معاينة تصويرية لحادث مقتل مسجل خطر لصديقه

/634942/النيابة-العامة-تجرى-معاينة-تصويرية-لحادث-مقتل-مسجل-خطر-لصديقه

وقررت نيابة جنوب الجيزة بحبس مسجل خطر، بتهمة بقتل صديقه بسبب رفض الضحية رد مبلغ مالي اقترضه من المتهم في أطفيح، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تفاصيل الجريمة

كان تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها شخص له معلومات جنائية، نتيجة إصابته بجرح قطعي.

بإجراء التحريات اللازمة، تحت إشراف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة العميد أحمد الوتيدي، اتضح وجود مشاكل بين الضحية وصديقه مسجل خطر، على مبلغ مالى اقترضه القتيل من المتهم ، ولدى مطالبة الأخير له بالمبلغ، ماطله في السداد، فحدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين المطبخ» فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب في الحال وسقط جثة هادمة على الأرض في بحر من الدماء.

اعترافات المتهم

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض عليه ، وتبين إصابته بجرحين قطعيين في الجسم ، وبمواجهته أمام جهات التحقيق عن الجريمة، اعترف بإرتكابها، وتخلصه من الأداة المستخدمة" سكين المطبخ" في إرتكابها بإلقائها بأحد المصارف المائية.

كما أضاف المتهم أيضًا خلال التحقيق معه حول الجريمة، بحدوث إصابته من قبل الضحية، و تم تحرير المحضر اللازم بالجريمة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت المادة أيضًا، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك أثناء فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.