صور.. غلق 1.280 سنترا ومقهى ومحل بالإسكندرية لمخالفة قرارات رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، حصيلة حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك على مدار شهر مايو الماضى.





وقال محافظ الإسكندرية إنه تم إغلاق 20 سنترا تعليميا، و898 محلا مخالفا و361 مقهى، وإنذار 23 مقهى آخر، فضلا عن التحفظ على 13 ألف و980 حالة إشغال، وذلك على مدار شهر.

ولفت إلى أنه تم تحرير 9 آلاف و123 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات.

وأضاف الشريف أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.