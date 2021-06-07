صور.. تحويل ترعة مبطنة إلى مصيف فى الشرقية

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وقال أحد الأهالى، والذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن أبناء القرية اعتادوا فيما سبق العوم والسباحة فى مياه الترعة، لكن منذ أشهر قليلة تم تبطينها، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة أعاد شباب القرية لهوايتهم القديمة والعوم فى مياه ترعة القرية.
وأوضح، أن أحد شباب القرية جلب إطار سيارة داخلى وأعاد تعبئته بالهواء، فيما استغله البعض للهو واللعب فى مياه الترعة، وسط حالة من البهجة والسرور بين الجميع.
من جانبه، قال المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الرى بالشرقية، أن الترعة المبطنة من مياه النيل وليست مياه مصرف كما يتحدث البعض.
وأكد اللبان، فى تصريحات اليوم، أن المديرية تعكف حاليًا على استكمال تأهيل وتبطين نحو 100 ترعة ومصرف مائى بأنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لتأهيل الترع وتبطينها لتقليل فاقد المياه وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خلال الزراعة والرى.
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