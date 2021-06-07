صور.. محافظ القاهرة يتابع عمليات تطوير حى الخليفة

جدة - نرمين السيد - كما تفقد مشروع الصرف الصحى بمنطقة مسجدى السيدة رقية والسيدة سكينة، لمعالجة تسريب المياه الجوفية بالمنطقة، وتطوير الصرف الصحى بها باعتبارها من المناطق الأثرية ذات الطابع الإسلامى والدينى بالعاصمة.

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