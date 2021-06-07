إعلان نتيجة المسابقة القومية  لمراكز الفنون بمراكز الشباب فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال لإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية عن نتيجة المسابقة القومية لمراكز الفنون لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات 2021.





وجاءت نتيجة التنافس فى مجال الموسيقى والكورال الجماعى والفردى: - مجال الموسيقى والكورال الجماعى: المركز الأول: مركز فنون محافظة الإسكندرية المركز الثاني: مركز فنون محافظة بورسعيد المركز الثالث: مركز فنون محافظة البحيرة منح فريق مركز فنون الإسماعيلية وشمال سيناء شهادة تقدير خاصة لمجهوداتهم المتميزة.



- مجال الغناء الفردى: المركز الأول: موسى محمد ضياء الدين موسى / مركز فنون محافظة أسيوط. المركز الثانى: محمد رشاد أحمد / مركز فنون محافظة السويس. المركز الثالث: محمد ناصر محمد مناع / مركز فنون محافظة الجيزة. شهادة تقدير خاصة لـ محمود عبد الفضيل "قدرات خاصة" / مركز فنون محافظة القاهرة.

- مجال العزف الفردى: المركز الأول: أحمد محمد عبد العال / آلة الكمان / مركز فنون محافظة أسيوط. المركز الثانى: إسلام عماد الدين / آلة القانون / مركز فنون محافظة الغربية. المركز الثالث: أحمد صابر عبد الحميد / آلة القانون / مركز فنون محافظة الفيوم. شهادة تقدير خاصة لـ أحمد سمير محمد / آلة الطبلة / مركز فنون محافظة الجيزة.

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