صور.. وفد «علوم البحار» يبحث مع الجامعة المصرية اليابانية التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - زار وفد من ‏المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الإثنين، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.





كان فى استقبال الوفد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، ‏والدكتور أحمد عبد المنعم، عميد كلية العلوم الأساسية والتطبيقية.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس وفد معهد علوم البحار، إنه تم بحث إنشاء منظومة من أجهزة الاستشعار، لقياس نسبة الأكسجين والأمونيا فى أحواض المزارع السمكية، للتحكم فى منظومة التهوية بها.

وأضاف أنه جرى أيضا بحث التعاون فى ‏تصنيع منظومة، لتوليد الأكسجين فى المزارع السمكية بديلا عن منظومة التهوية التقليدية الموجودة حاليا.

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