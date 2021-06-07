إنفوجراف- «خبرة وتطوير وتثقيف».. التطوع ضمن فريق تنظيم معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - فتح معرض الكتاب باب التطوع لتنظيم المعرض هذا العام.



جدة - نرمين السيد - فتح معرض الكتاب باب التطوع لتنظيم المعرض هذا العام. ويتيح التطوع فرصة للتدريب والحصول على خبرات العمل الميدانى.

ويمنح المتطوعين خطابات توصية للتقدم بها فى جهات العمل.

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