مصر تعرب عن خالص التعازي لباكستان جرّاء حادث تصادم قطارين

تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم ٧ يونيو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لباكستان الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تصادم قطارين بجنوب البلاد مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في هذا المصاب الأليم.