بحثا عن إنجاز جنوب إفريقيا.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس

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يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي ملعب رادس.

وعلم دوت الخليج، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيكون رئيساً لبعثة المارد الأحمر في تونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يتحدد الموقف النهائي خلال الساعات القادمة.

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من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏

ومن ناحيه اخري يدخل اليوم سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي المباراة أمام فريق الصيد في كاس مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.