/634941/محمود-بدر-يتقدم-بسؤال-لوزير-التنمية-المحلية-بشأن-تراخيص-البناء

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول عدد تراخيص البناء التي صدرت في الفترة التجريبية.

تراخيص البناء

وطالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، ببيانا مكتوباً من وزارة التنمية المحلية، حول عدد التراخيص التى تم استخراجها بالمراكز والمدن التجريبية، حتى يتسنى لنا تقييم الوضع بصورة نهائية.

هذا وصدر توجيه من وزير التنيمة المحلية، اللواء محمود شعراوي، ببدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ب ٢٧ مركزا او مدينه،لافتا إلى أنه تلقي العديد من الشكاوى بشأن صعوبة استخراج المواطنيين للتراخيص.

اقرا ايضا: مجلس النواب يقر قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب «صور»

هذا ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

الحوكمة الشاملة

وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف الي تعزيز الشمولية والشفافية، في نظم الحوكمة المصرية ، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية ، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها ، والتطوير المؤسسي.