رئيس تشريعية النواب:قانون فصل الموظفين الإخوان لمواجهة الإرهاب«صور»

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أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبى والمقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوا فى اجتماعها البرلمانى أمس، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

قانون الفصل غير التأديبي

وأوضح المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات التى قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالامن القومى للبلاد.

وأشار النائب ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل فى تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي.

تعديل قانون الفصل التأديبي

وشدد النائب ابراهيم الهنيدي ،رئيس تشريعية النواب، أن اللجنة وافق على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذى يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.