الداخلية تضبط 14 شخصًا بـ«أسلحة ومخدرات» في القليوبية والفيوم 

/634946/الداخلية-تضبط-14-شخصا-بـأسلحة-ومخدرات-في-القليوبية-والفيوم

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملة أمنية موسعة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، ومجموعة من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن الفيوم.

الداخلية تضبط عدد من الأسلحة النارية

ونتج جهود الحملات المكبرة، عن ضبط قطعتين سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية، بحوزة متهمين "لأحدهما معلومات جنائية"، وضبط 3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالهما "كمية من المواد والأقراص المخدرة"، بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية"، وضبط 4 قطعة سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، و ضبط المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وتنفيذ 46 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

الأمن العام يواصل حملاته المكثفة لمكافحة المخدرات

كما واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكثفة، مدعومةبضباط من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية "مشتهر" ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، ومجموعة من دوائر الأقسام والمراكز بالمديرية

ونتج عن جهود الحملات المكبرة، ضبط قضية مخدرات.. ضُبط خلالها "كميات من المواد المخدرة". بحوزة متهم، وضبط متهمين مطلوبين ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وتنفيذ "212" حكمًا قضائيًا متنوعًا