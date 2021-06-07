محمد هاشم بالبرلمان: كثرة المستشارين بوزارة الإسكان يُكلف ميزانة الدولة ويزيد الأعباء

/634948/محمد-هاشم-بالبرلمان-كثرة-المستشارين-بوزارة-الإسكان-يكلف-ميزانة-الدولة-ويزيد-الأعباء

انتقد النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، كثرة المستشارين في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا على أن ذلك يكلف ميزانية الدولة، ويُثقل عليها الأعباء المادية بدرجة كبيرة.

تقرير اللجنة المشتركة بين الإسكان واللجنة الاقتصادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء نظر تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن:

أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

ب‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

وقال النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب:” أتمنى ألا يتحمل أهل الأقصر تبعات هذه المنحة والقرض أكثر من الفائدة التي سيحصلون عليها، حتى لا نحمل المواطن أعباء”.

محمد هاشم: نحن أمام حكومة تستهدف أهل مصر

وتابع عضو مجلس النواب، محمد هاشم، خلال حديثه فى الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى:” نحن لسنا أمام حكومة جباية، وإنما حكومة تستهدف خدمة أهل مصر”.

وشدد النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون الفائدة أكثر من هذه الاتفاقيات وألا تضيف أي أعباء إضافية.