/634949/أيمن-يونس-من-الصعب-تعويض-رحيل-فرجاني-ساسي

تحدث أيمن نجم الزمالك السابق، عن رحيل فرجاني ساسي لاعب الفريق، ومن الصعب تعوضي لاعب مثلة داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن يونس فى برنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:”يجب علينا ايجاد حل مناسب لمنع رحيل فرجاني ساسي من الزمالك، فهو لاعب من الصعب تعويضه ولديه امكانيات عاليه”.

وتابع قائلاص:”لقد جلسة مع فرجاني ساسي ثلاث او اربع مرات وهو مرحب بالتجديد هو يحب النادي، ومصر ولكن وكيلة هو الذي تدخل وطالب بأموال، بينما ارفض فكرة تواجد 5 محترفين، من الصح أن يتواجد 2أو3فقط”.

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وأستكمل:"عدلنا عقد شيكابالا وفتوح ويوسف أوباما وكننا ننوى تعديل عقد الونش وزيزو وعبد الله جمعة لولا رحيلى لخلافى مع اللجنة السابقة بالزمالك".

وأختتم حديثة قائلاً:"أرفض عودة أوناجم وأطالب بعودة مصطفى فتحى ورزاق سيسيه والإبقاء على أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى".

صعد الجهاز الفني كل من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد و أسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

موقف فرجاني ساسي من الإصابة

ووضح رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن فرجان ساسي سيكون متواجد مع الفريق بعد أن يستأنف نسور قرطاج تدريباته غدا الإثنين استعدادا للمباراة الودية الثانية والمقرر إقامتها مساء الجمعة أمام منتخب الجزائر.