«ديلر الـ 7 سنوات».. دوت الخليج يكشف عن مسار أصغر بائع مخدرات

/634950/ديلر-الـ-7-سنوات-تحيا-مصر-يكشف-عن-مسار-أصغر-بائع-مخدرات

انتشرت ظاهرة المواد المخدرة بجميع أنواعها بين المواطنين وتحديدًا الشباب في المناطق الشعبية مثل بولاق الدكرور وعين شمس والخصوص، ومحمود محروس والمطرية، في شارع الزيتون والنهضة والسلام ودار السلام.

ورصد موقع دوت الخليج، حالة استثنائية لطفل يبغ من العمر 7 سنوات،يقوم ببيع المخدارات سواء (الترامادول والحشيش والاستروكس)، وذلك داخل الحواري والأزقة على العملاء، حيث يتم استغلاله من قبل التجار الحقيقيين الذين يختبئون خوفًا من أعين المخبرين ورجال الأمن.

ديلر الـ 7 سنوات.. صاحبة سوبر ماركت بعين شمس تكشف مسار طفل المخدرات

وقالت أحد شهود العيان وتدعى " أم .م" ، صاحبة سوبر ماركت أمام الحارة: "الواحد بيشوف العجب.. كل يوم ألاقي أطفال هنا في الحارة، فاكراهم بيلعبوا، لكن للأسف لقيتهم بيبيعوا مخدرات".

وأكدت، في تصريحات خاصة لــ" دوت الخليج": " أنا قلت لأبو محمد على اللى بيحصل في الحارة.. قال لي خلينا في حالنا، العيال دول وراهم ناس مجرمة ممكن يؤذونا".

ديلر الـ 7 سنوات

واستطردت وعلى ملامحها سمات الحزن: "بس والله حرام دول عيال صغيرة، ازاي يستغلوهم كده؟

وعن واقعة شاهدتها قالت:" في يوم لقيت عيّل عمره 7 سنوات، بيدي ورقة بيضا شكلها مليانة مخدرات، لشاب وبياخد منه الفلوس، أنا عقلي كان هينفجر، ونفسي أبلغ القسم بس خايفة من جوزي، ومن المجرمين يؤذونا".

وأكملت أم .م : "في الآخر ما قدرتش وكلمت الشرطة من غير علم جوزي، جبت الرقم من الورقة اللى بيوزعوها علينا، والحمد لله قبضوا على العيال والشباب الموجودين في الحارة".

دكتور نفسي: مراقبة الأسرة هى الأساس

ومن جانبة قالت الدكتورة أسماء أحمد، استشاري طب نفسىي:" سبب ذلك ناتج عن سوء رعاية ومراقبة من أهله بإستمرار .. متابعه منهم او اهمال له وتركه تحت سييطرة انسان غير سواء بالتخويف أو بإعطاء ه مقابل

وأضاف الدكتورة:" إن سبب ذلك ناتج عن سوء رعاية ومراقبة من الأهل أن رغم الحملات والمداهمات وجهود الأمن في تقصير في المتابعة، بل يصل الأمر القبض على بعض المروجين وأيام قليلة يخرجون من السجن ليمارسوا نفس الجريمة لأن القانون المعمول به قاصر في إيقاع العقاب".

وأكدت الدكتور ة في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج :" المفروض أولياء الأمور يراقبوا أولادهم في هذه المرحلة الخطرة من العمر، الأمر ليس مقصورا على هؤلاء الأطفال بل قد يكون كل أطفال الحي وغيره من الأحياء عرضة لهذا الاستغلال البشع لذلك المطلوب من رجالات الحي البحث عن مكمن الخطر والكشف عن هذه الأوكار وإبلاغ قسم الشرطة عنها لأنها ضارة جدا بالمجتمع ووسيلة خطيرة تهدد كل أسرة.

وتابعت :" قوات الشرطة مطالبة بالعمل على إغلاق كافة المحلات ومراقبة دائمًا وملاحقة تجار السموم التجار والضرب عليهم بيد من حديد ، لأن السكوت عن هذا الأمر أو التراخي في التعامل معه سيجعل معالجته غاية في الصعوبة بعد استفحاله.

أم الضحية

وفي السياق ذاته قالت كوثر والدة الطفل في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج":" أبنى " م" يبلغ من العمر7 سنوات له أصحاب كتير في المنطقة أكبر منه بثلاث سنوات، تم استغلالهم من قبل تجار المخدرات في الحي الذي يسكنون فيه مقابل بضع الفلوس .

وأضافت كوثر، عندما لاحظت على ابني زيادة في الحلويات تزيد عن مصروفه اليومي، فقولت لازيم ارقبه.. معرفتيش أى حاجة .. وجلست معه وسألته عن مصدر الحلويات الكتيرة فقال لي كل شىء .. له أسماء الأطفال الذين يساعدون في ذلك واعترف له أنهم في محل من محل البلياردوا، تم عرض توزيع المواد المخدرة لكي يروجها على المتعاطين في المنطقة.