/634951/كارتيرون-يستقر-على-بديل-فرجاني-ساسي-خلال-الموسم-المقبل

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك فوق ملف رحيل فرجاني ساسي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ، والذي بات قريبا للغاية من مغادرة القلعة البيضاء و الإنتقال لصفوف نادي الريان القطري خلال موسم الإنتقالات القادمة ، الأمر الذي جعل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يبحث عن بديل مناسب.

وبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في البحث عن بديل مناسب لصفوف القلعة البيضاء لتعويض رحيل الدولي التونسي حال تأكد ذلك خلال الأيام المقبلة ، الأمر الذي جعل وكلاء اللاعبين وشركات التسويق ينهالون على الجهاز الفني للأبيض بعروض للاعبي وسط في الدوري الممتاز.

كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي

وعلم دوت الخليج أن محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة من أقوى المرشحين لخلافة فرجاني ساسي في صفوف نادي الزمالك ، في ظل إجادة اللاعب اللعب في مركز لاعب وسط الفارس الأبيض الهجومي بالإضافة لعلاقتة الجيدة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

ويرتبط اللاعب محمد هلال بعلاقة جيدة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منذ أن كان اللاعب ضمن صفوف وادي دجلة ،في الوقت الذي كان يتولى فيها الإدارة الفنية للغزلان المدرب الفرنسي.

محمد هلال لاعب دجلة على طاولة نادي الزمالك

وأرتبط أسم فرجاني ساسي لاعب الزمالك بالإنتقال لصفوف نادي الريان القطري خلال الأيام الماضية في ظل عدم تجديد اللاعب مع الفارس الأبيض لتعاقده مع القلعة البيضاء على الرغم من رغبة مجلس الإدارة في إتمام التعاقد، الأمر الذي يبرهن على رحيل ساسي بشكل شبه نهائي عن القلعة البيضاء.

ومن المقرر ان يتحدد الموقف النهائي لفرجاني ساسي سواء بالبقاء أو بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترات المقبلة بعد العودة من التوقف الدولي.

تفاصيل عرض الزمالك لمحمد هلال

الجدير بالذكر أن دوت الخليج أنفرد بتفاصيل الزمالك الاخير مع فرجاني ساسي من أجل الإستمرار داخل جدران ميت عقبة والتي جاءت كالتالي:

- مليون و400 ألف دولار قيمة مالية لراتب اللاعب خلال فترة تعاقده مع النادي الأبيض وهو نفس الراتب التي يتقاضاه في الوقت الحالي.

- 150 ألف دولار منحة تعاقد للدولي التونسي

- 370 ألف دولار قيمة عقد إعلانات يتحصل عليهم اللاعب نظير القيام بحملات إعلانية ودعائية لأحد الشركات الخاصة والتي يرأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي.