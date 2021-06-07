/634952/فاطمة-سليم-تتقدم-بطلب-إحاطة-لحل-أزمة-٣٦- ألف-معلم

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة فصل 36ألف معلم.

فصل 36 ألف معلم

وقالت فاطمة سليم في طلب الإحاطة، إنه تم فصل 36 ألف معلم تم التعاقد معهم العام الماضي والمطالبة بعودتهم الي عملهم ومدارسهم علما بان تم التعاقد مع 36ألف معلم طبقا لأحكام القانون 139 لسنة 1981 وتعدلاته ولائحته التنفيذية والقانون 155 لسنة 2007 والمتضمن في مادته 73 أن يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد، إلا أن تم فصل المعلمين بعد شهرين من التعاقد وتشريدهم وضياع مستقبلهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بيان لتوضيح أسباب فصل هؤلاء المعلمين والمطالبة بعودتهم إلي عملهم ووضع ذلك في حسابات الموازنة العامة لدولة وإحالة الموضوع إلي اللجنة المختصة، موضحا أن المعلم جزء من المنظومة التعليمية الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويعد احد الركائز الاساسية في خلق جيل جيد.