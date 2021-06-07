فيديوجراف- 7 سنوات إنحازات.. نقلة حضارية للطرق والمحاور والكبارى

جدة - نرمين السيد - على مدار 7 سنوات مضت، ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم، شهد قطاع النقل تحديثًا مستمرًا بما يواكب طموحات وأحلام المصريين، وتحققت نقلة حضارية للطرق والمحاور والكبارى.





وفى هذا الإطار خصصت الدولة نحو 1.1 تريليون جنيه لإنجاز مشروعات النقل حتى 2024، بينما حددت 14.6 مليار جنيه للاستثمار فى الموانئ البرية. وتستهدف وزارة النقل خلال الأعوام المقبلة، تنفيذ 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة، وإنشاء 3 محاور لربط الدائرى بالتجمعات العمرانية، وافتتاح محطة بشتيل للقطارات بنهاية 2022. وتسعى الوزارة لرفع كفاءة 9.600 كيلو متر طرق بتكلفة 35 مليار جنيه، وتعمل بالتوازى على تطوير المزلقانات والإشارات بتكلفة 46.8 مليار جنيه، وكذلك تخطط لافتتاح خط مترو «العتبة ـ إمبابة» بطول 17 كيلو مترًا، وغيرها من المشروعات، التى تساهم فى النهوض باقتصاد الدولة.

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