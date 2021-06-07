أسقف السويس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشاد الأنبا بموا، خلال تلقيه جرعة اللقاح الأولى، بالجهود المقدمة من خلال الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالسويس. يذكر أن عدد من الاباء كهنة ايبارشية السويس حرصوا على تلقى الجرعه الأولى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كان بمقر كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الصباح.

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