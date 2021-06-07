جدة - نرمين السيد - أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية مساء أمس، وأسفر عن استشهاد ضابطين ليبيين وإصابة 4 آخرين.





وأعربت مصر فى بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا، حكومة وشعبًا، ولذوى الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت مصر مُجددًا على وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها فى مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين الهجوم الإرهابى على نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها بليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.