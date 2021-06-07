جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الصحة بالمنوفية، كما تواصلت مع الدكتور ممدوح عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأولية، من أجل توفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، نظرا للعجز الشديد فى عدد الأطباء وتحمل المواطنين مشقة الانتقال إلى مركز الباجور من أجل إجراء الكشف الطبى.





وأضافت قنديل، فى تصريح لها، أن مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية وافقت على طلبها بانتداب طبيبة وحدة ميت الوسطى، يوم الثلاثاء، كما تم ومد الانتداب ليكون الأحد والثلاثاء من كل أسبوع اعتبارا من 6 يونيو 2021، بناء على الطلب المقدم منها. وعن طلب مقدم منها لرصف طريق جسر نهر النيل الرابط بين قرية مشيرف بداية من مدرسة مشيرف للتعليم الأساسى، وحتى مدخل عزبة عبد القادر بمركز الباجور، أكدت أن الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وافقت على الطلب المقدم وتم عمل المقايسة التقديرية بطول 1.500 متر تقريبا وعرض 6.5 متر، بقيمة 5 ملايين جنيه، ومخاطبة مجلس الباجور لعمل المحاضر الانضمامية مع المرافق المختلفة وأعرب سكان القرية عن شكرهم للنائبة على جهودها المتواصلة فى خدمتهم وسرعة الاستجابة إلى مطالبهم بتوفير طبيب بالوحدة الصحية ورصف طريق مشيرف عزبة عبد القادر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوصية من نائبة المنوفية.. توفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية بمشيرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.