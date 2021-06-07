صور.. «تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عدم وجود أية معوقات أو شكاوى للطلاب والمراقبين فى اليوم الثالث لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2020 - 2021.





ووجه سعد، خلال متابعته عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين، بضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية، والتأكد من مستوى النظافة باللجان، فضلا عن خَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًـا فقد بدلا من 20 طالبًـا.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، والتباعد الاجتماعى الآمن وارتداء الكمامات، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على الالتزام بخروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وتنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين.



وشملت جولة وكيل الوزارة لجان مدارس أحمد بدوى الإعدادية بنات، ومصطفى مشرفة الابتدائية بإدارة المنتزه، فضلا عن معمل الحاسب الآلى بمدرسة الشاطبى الميكانيكية الثانوية العسكرية بإدارة وسط.