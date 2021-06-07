- 1/3
- 2/3
- 3/3
ووجه سعد، خلال متابعته عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين، بضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية، والتأكد من مستوى النظافة باللجان، فضلا عن خَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًـا فقد بدلا من 20 طالبًـا.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، والتباعد الاجتماعى الآمن وارتداء الكمامات، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على الامتحانات.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على الالتزام بخروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وتنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين.
وشملت جولة وكيل الوزارة لجان مدارس أحمد بدوى الإعدادية بنات، ومصطفى مشرفة الابتدائية بإدارة المنتزه، فضلا عن معمل الحاسب الآلى بمدرسة الشاطبى الميكانيكية الثانوية العسكرية بإدارة وسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. «تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.