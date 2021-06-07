مصر للطيران تسير غدا 50 رحلة جوية

تسير مصر للطيران غدًا الثلاثاء، 50 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، روما، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، الخرطوم، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٢٣٨ راكب.

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