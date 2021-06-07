قيادات فلسطينية: اجتماعات القاهرة تستهدف الخروج باستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات

تستضيف القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية يوم السبت المقبل، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني.

ويُطرح ملف إعادة إعمار غزة على طاولة الاجتماعات للتوصل إلى رؤية موحدة وخارطة طريق يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال لقاء له بقناة الغد، اليوم الإثنين، إن الاجتماعات ستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سواءً المتعلقة بالحرب على غزة أو اعتداء سلطات الاحتلال على المواطنين في حي الشيخ جراح، كما سيناقش ملف التوغل الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قال خضر حبيب، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، إن جلسات الحوار الفلسطيني بالرعاية المصرية تهدف إلى الخروج باستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي بحركة حماس: “أننا نثمن الدور المصري المسؤول والداعم للقضية الفلسطينية”.

وأضاف أن مصر حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما ساهمت في لجم العدوان الإسرائيلي.

وأشاد رضوان بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا تقدير الشعب الفلسطيني أجمع بهذا الدور المهم والمؤثر.