/634953/القصة-الكاملة-لاستشهاد-أمين-شرطة-وإصابة-ضابط-ومصرع-3-مسجلين-في-دكرنس-صور

نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، من تصفية مسجلين خطرين، قاما بقتل فرد شرطة من قوة مباحث دكرنس في محافظة الدقهلية، حيث قاما بالاختفاء داخل قرية سلامون القماش، وتم إطلاق النيران على قوات الأمن ما أدى لمبادلة القوات إطلاق الأعيرة النارية وتصفية الاثنين وهما «ا. ا.ع» و"م .م".

الحكاية الكاملة لواقعة دكرنس

قام ثلاثة مسجلين خطر بمحاولة سرقة كشك محطة مياه مدينة دكرنس، وعندما شاهدهم أحد الأشخاص بعمل "خفير الكشك"، وتعرف على أحد المتهمين، قاموا بضرب الغفير بالرصاص في قدمه.

واختلف المسجلون الثلاثة فيما بينهم، وقام اثنان منهم بقتل شريكهما المسجل الثالث الذي تعرف عليه الخفير، حتى لا يتم القبض عليه ويعترف عليهما، وأطلقا الرصاص عليه وقتلاه.

وشنت الأجهزة الأمنية مداهمة إلى منزل البلطجية، ووقع تبادل لإطلاق النار، واستشهد فرد شرطة فيما أصيب ضابط ولقى المتهمان مصرعهما.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لمديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من المسجلين والمطلوبين أمنيا، ما تسبب فى مصرع أحدهما ويدعى "محمد شحم".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث و قوات الأمن إلأى مكان الواقعة، وأتضح مصرع المجنى عليه بطلق ناري وهروب المتهمين واختبائهما بوكر بمنطقة ميت رومى بدكرنس.

ولأهمية الواقعة انتقل مدير الأمن ومدير المباحث وضباط المباحث والأمن العام والأمن المركزي إلى مكان البلاغ لمداهمة الوكر، وفور شعور المسجلين المطلوبين أمنيا باقتراب القوات أطلقا أعيرة نارية ضد القوات ما تسبب في استشهاد شرطي، يدعى عزت عبدالمقصود، من قوة مباحث مركز شرطة دكرنس، نتيجة إصابته بطلق ناري، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .